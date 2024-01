„Störsender“ verwendet: So dreist haben Grazer Diebe aus Autos gestohlen

Bereits seit April 2022 ermittelten Beamte des Kriminalreferats (Stadtpolizeikommando Graz) wegen zahlreicher Diebstähle aus abgestellten Kraftfahrzeugen. Die Fahrzeuge waren dabei auf Parkplätzen vor Lebensmittelgeschäften und Einkaufszentren geparkt. Offenbar verwendeten die Täter dabei einen so genannten „Störsender“, der das Funksignal von Schließfernbedienungen unterbricht und das betroffene Fahrzeug somit unversperrt bleibt. Aus den Fahrzeugen stahlen die zunächst unbekannten Täter vor allem Wertsachen und verursachten einen Schaden von über 20.000 Euro. Derzeit gehen die Ermittler von 36 Taten in der gesamten Steiermark aus.

Tatverdächtige sind teilgeständig

Am 21. November 2023 konnte dann ein 31-Jähriger aus Bulgarien beim Versuch eines derartigen Diebstahls auf frischer Tat betreten und festgenommen werden. Es folgten umfangreiche Ermittlungen durch Beamte des Kriminalreferats. Durch die Ermittlungen forschten die Kriminalisten einen zweiten Tatverdächtigen aus (ein 42-Jähriger aus Bulgarien), dessen Aufenthalt jedoch zunächst unbekannt war. Aufgrund von Informationen, dass sich der Verdächtige seit 7. Jänner 2024 wieder in Österreich aufhalte, wurde eine entsprechende Fahndung eingeleitet. Der 42-Jährige konnte schließlich am Dienstagmorgen, 9. Jänner, in Graz angetroffen und festgenommen werden. Bei den jeweiligen Festnahmen führten die Verdächtigen technische Geräte mit sich, die als so genannte „Störsender“ funktionieren. Beide Tatverdächtige wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Sie zeigten sich teilgeständig.