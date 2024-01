Mit Jänner: So viel teurer ist die Stromrechnung geworden

Nachdem die Strompreise an und für sich in den vergangenen zwei Jahren schon stark in die Höhe geschossen sind, wird in vielen Bundesländern der Blick auf die Rechnung im Jänner nicht viel erfreulicher sein. (Fast) Überall steigen die Preise weiter an, wie die „E-Control“ berichtete. Das liege vor allem an der Inflation, den gestiegenen Investitionen sowie den reduzierten Abgabemengen.

32 Euro pro Jahr Anstieg im Österreichschnitt

„Im Österreichschnitt ergeben sich ab 2024 um etwa 11,25 Prozent höhere Stromnetzentgelte für Industrie, Haushalt und Gewerbe“, heißt es seitens der E-Control. Das bedeutet für den durchschnittlichen österreichischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden eine Netzkostenerhöhung von rund 32 Euro pro Jahr bzw. 2,70 Euro pro Monat.

183,58 Euro jährlich mehr im Kleinwalsertal

Doch die Preise steigen in den Bundesländern und Städten Österreichs unterschiedlich hoch. So sinken in Oberösterreich und im Burgenland die Kosten sogar geringfügig um bis zu elf Euro pro Jahr, im Kleinwalsertal steigen die Kosten dahingegen um 183,58 Euro pro Jahr an. Hier hat man generell die mit Abstand höchsten Netzentgelte pro Kilowattstunde: 17,90 Cent. Zum Vergleich: Am zweitteuersten ist es in Kärnten, hier zahlt man 10,26 Cent pro Kilowattstunde – die Preise im südlichsten Bundesland Österreichs sind um 21,4 Prozent oder 75,85 Euro jährlich angestiegen.

Geringsten Netzkosten in Vorarlberg und Linz

Noch stärker angestiegen sind die Preise in Innsbruck, wo man 2024 um 78,58 Euro mehr bezahlen muss als noch 2023. Auch in Salzburg beträgt der Anstieg immer noch über 70 Euro, während man in Klagenfurt knapp 50 Euro mehr zahlen muss. In Vorarlberg und in Graz sind es über 40 Euro mehr jährlich. Dabei schneidet Graz etwas schlechter ab als die Steiermark, wo es 38,39 Euro jährlich mehr sind, die man bezahlen muss. Unter 30 Euro Anstieg liegen, wie man in der Graphik sehen kann, neben Oberösterreich und dem Burgenland, nur noch Wien und Tirol. Die geringsten Netzkosten haben übrigens dennoch Vorarlberg (5,93 Cent pro Kilowattstunde – Anstieg von 42,50 Euro) und Linz (5,94 Cent pro Kilowattstunde – Anstieg von 30,79 Euro).

Häufig gestellte Fragen: Wieso steigen die Stromnetzentgelte? Dass die Stromnetzentgelte in Österreich im Jahr 2024 steigen, liegt vor allem an der Inflation, den gestiegenen Investitionen sowie den reduzierten Abgabemengen. Wie teuer sind die Stromnetzentgelte 2024? Im Österreichschnitt gibt es einen Anstieg von 32 Euro pro Jahr bzw. 2,70 Euro pro Monat, wenn man einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden hat. Wo sind die geringsten Stromnetzentgelte? Am wenigsten kosten die Stromnetzentgelte in Vorarlberg (5,93 Cent pro Kilowattstunde – Anstieg von 42,50 Euro) und in Linz (5,94 Cent pro Kilowattstunde – Anstieg von 30,79 Euro). Wo sind die höchsten Stromnetzentgelte? Am meisten zahlt man für die Stromnetzentgelte im Kleinwalsertal 17,90 Cent pro Kilowattstunde bei einem Anstieg von 183,58 Euro dieses Jahr) Wofür Stromnetzentgelte? Die Stromnetzentgelte werden gleichzeitig mit dem Strompreis eingenommen. Sie dienen dazu, das Stromnetz auszubauen und werden auch gesondert auf der Rechnung abgeführt. Die zentrale Stelle in Österreich, die dafür verantwortlich ist, ist die E-Control. Was sind Stromnetzentgelte? Stromnetzentgelte sind jene Kosten und Gebühren, die der Nutzer des Stromnetzes an den Netzbetreiber zahlen muss. Wieso steigen die Stromnetzentgelte unterschiedlich stark? Schauen wir uns das ganze am Beispiel Kärntens an: In Kärnten gibt es einen hohen Grad an Zersiedelung, der hier hineinspielt. Weiters hat es durch die hohen Unwetterschäden in Kärnten im vergangenen Jahr auch hohe zusätzliche Ausgaben gegeben. Auch die demographische Entwicklung des Bundeslandes spielt in den Preis der Netzentgelte rein.

