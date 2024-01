Schwerer Kohlenmonoxid-Unfall: Drei Personen bewusstlos aufgefunden

Eine Familie aus Leoben-Donawitz von dem Unfall betroffen sein. Näheres ist allerdings noch nicht bekannt. Einsatzkräfte sind vor Ort, darunter zwei Feuerwehren, mehrere Notarztteams und zwei Rettungshubschrauber.

Update:

Drei Personen, darunter ein Jugendlicher, sollen bewusstlos in der Wohnung in Leoben-Donawitz aufgefunden worden sein. Einsatzkräfte verschafften sich im Zuge einer Wohnungsöffnung Zugang zu den Verletzten. Alle drei dürften eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben, sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch am Laufenden. (APA/red, 11.1.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 13:46 Uhr aktualisiert