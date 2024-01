Totalsperre wegen LKW-Brand auf der A9

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 13:54 / ©5 Minuten

Die A9 Pyhrn Autobahn ist derzeit bei Voralpenkreuz in Richtung St. Michael und Graz gesperrt. Der Grund dafür ist, wie „Asfinag“ und „ÖAMTC“ berichten ein brennender LKW. „Antenne Steiermark“ schreibt von einem Reifenbrand beim LKW. Dort heißt es auch, dass die Sperre noch bis 14.30 Uhr dauern soll. Jene Fahrzeuge, die auf der A9 nun also in Richtung Graz bzw. St. Michael fahren, werden bei Kalwang abgeleitet. Ob bei dem Vorfall jemand verletzt wurde und wie es dazu gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.