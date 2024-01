Drogenvilla-Prozess gestartet: Fünf „Gärtner“ sitzen auf Anklagebank

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 14:18 / ©LPD Steiermark

Hinter den noblen Fassaden einer Villa in Mariatrost spielten sich vergangenes Jahr kriminelle Machenschaften ab. Ein Hinweis des Bundeskriminalamts hatte die Grazer Kriminalpolizei Anfang 2023 auf die Spur der serbischen Tätergruppe. Umfangreiche Ermittlungen mündeten letztlich in Hausdurchsuchungen. In der Drogenvilla stellten die Polizisten eine industrielle Cannabis-Indoorplantage auf vier Etagen sicher. Der Anlagebetreiber, ein 35-jähriger Serbe, wurde festgenommen.

Auch Villen in Wien geführt

Weitere Erkenntnisse führten im Mai 2023 zu einem größeren und koordinierten Zugriff an insgesamt vier Örtlichkeiten in Wien. Dabei nahmen Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra aus Wien und Wiener Neustadt den tatverdächtigen Haupttäter (39, Serbien), zwei als Anlagenbetreiber involvierte Serben (31 und 46) sowie einen 36-Jährigen fest. Weitere professionell betriebene Aufzuchtzelte wurden sichergestellt.

Von Tatort „geflüchtet“

Eine weitere Indoorplantage stellten Kriminalisten schließlich bei einem dritten Zugriff Ende Juni 2023 in Wien sicher. Die Plantage in einem Einfamilienhaus war zuvor offenbar bereits auf Anweisung von „Hintermännern“ verlassen worden. Mehrere Säcke mit abgeschnittenen Cannabispflanzen und mehr als zwei Kilogramm Cannabis ließen die Tatverdächtigen jedoch zurück.

Fünf Personen auf der Anklagebank

Die fünf Tatverdächtigen – vier Männer und eine Frau – im Alter zwischen 31 und 47 Jahren aus Serbien mussten sich für ihre kriminellen Machenschaften heute vor Gericht verantworten. Insgesamt sollen sie mit ihren „Drogenvillen“ allein in einem Jahr rund eine Tonne Cannabis illegal produziert haben.

„Wir waren nur die Gärtner“

Bei den polizeilichen Einvernahmen sagten die Tatverdächtigen nicht aus. Vor Gericht heute dann die Wende. Zwei der Männer und die Frau zeigten sich teilgeständig: „Wir waren nur die Gärtner.“ Sie seien über Telefon von ihren Auftraggebern angeleitet worden. Ein weiterer soll lediglich als Dolmetscher fungiert und geholfen haben, die Luxus-Immobilie anzumieten. In einem gleichen sich alle Angeklagten: Alles taten sie nur um schnell Geld zu machen oder Schulden abzubezahlen. Sie haben mit der kriminellen Vereinigung selbst nichts zu tun. Die Namen von den „Hintermännern“ wollte am Ende keiner nennen, aus Angst. Die Verhandlung wurde auf Ende Jänner vertagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 14:25 Uhr aktualisiert