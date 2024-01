KAC will im Heimspiel gegen Vorarlberg siegen

Der EC-KAC brachte in jedem seiner jüngsten 13 Ligaspiele zumindest einen Punkt auf sein Konto, zuletzt holte der Rekordmeister fünf Regulation-Siege am Stück. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen die Black Wings Linz am vergangenen Samstag erklommen die Klagenfurter erstmals in der laufenden Saison die Tabellenspitze der win2day ICE Hockey League, die sie am Dienstag mit einem 3:2-Auswärtserfolg beim HC Innsbruck auch verteidigen konnten. „Es klickt bei uns aktuell richtig, Eishockey macht derzeit richtig viel Spaß und Freude. In der Mannschaft läuft es prächtig, nicht nur von der Atmosphäre her, sondern auch am Eis, man sieht, dass vom Goalie über die Verteidiger bis hin zu den Stürmern sehr viel passt“, freut sich KAC-Stürmer Lukas Haudum.

„Pioneers sind eine sehr gefährliche Mannschaft“

Am morgigen Freitag steht bereits das nächste Match bevor: Die Pioneers Vorarlberg gastieren in der Heidi Horten-Arena. Sie punkteten in sieben ihrer letzten zehn Ligaspiele und untermauerten damit ihre Anwartschaft auf einen Platz in den Pre-Playoffs. Einen Rückschlag stellte jedoch die 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten aus Graz am Dienstag dar. Dennoch mahnt Haudum zur Vorsicht: „Die Pioneers sind eine sehr gefährliche Mannschaft: Sie haben den Liga-Topscorer in ihren Reihen!“ Man sei aber sehr gut auf den Gegner vorbereitet. „Unser Team bringt die richtige Einstellung mit, wir haben nach den letzten Wochen ein gesundes Selbstvertrauen, das wir hoffentlich so lange wie möglich behalten können“, betont der Stürmer abschließend.

Zwei Rotjacken feiern Comeback

Bei den Rotjacken wird der erkrankte Fabian Hochegger unverändert fehlen. Jan Muršak befindet sich nach seiner Erkrankung bereits am Weg der Besserung und steht wieder im Off-Ice-Training. Ein Einsatz am Freitag dürfte für ihn aber mit einiger Wahrscheinlichkeit noch zu früh kommen. In das rot-weiße Line-up zurückkehren wird hingegen Matt Fraser. Vorgesehen sei außerdem, dass der Langzeitverletzte Daniel Obersteiner sein Comeback als zusätzlicher Stürmer gibt.