Ärger groß: Schrebergarten-Viertel in Villach komplett zugemüllt

Nicht das erste Mal wendet sich eine 5 Minuten Leserin aufgrund des Müllproblems nahe dem Schrebergartenviertel in Villach-Auen an uns. Bereits im November 2023 haben wir darüber berichtet, dass die hiesige Ausweiche immer wieder von Campern und anderen Fahrzeugen genutzt werde. Hinterlassen wird meist jede Menge Unrat. „Es ist nicht so, dass mal ein Jausensackerl weggeworfen wird oder eine Trinkflasche. Nein, der gesamte Hausmüll wird dort entsorgt“, ärgerte sich die Villacherin schon damals.

Erneuter Vorfall

Nun wandte sie sich erneut an uns: „Es war wieder alles zugemüllt! Was soll das? Was sind das für Leute?!“ Und tatsächlich: Auf Fotos sind die Missstände zu sehen. Massenhaft altes Papier sowie leere Dosen und Plastikflaschen liegen am Boden verstreut. Aus diesem Grund appelliert die Naturliebhaberin erneut dazu, mitzudenken und besser mit der Umwelt umzugehen.