Trink dich schlau! So wird Wassertrinken kinderleicht

Woher kommt unser Trinkwasser? Wieviel Wasser benötigt der Körper pro Tag? Wie gelangt es in unsere Haushalte? Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen erhalten Kinder in der „Klagenfurter Wasserschule“.

Wasser trinken in den Schulen

Ziel des Projektes ist, Kinder zu motivieren in der Schule und zuhause mehr gesundes Trinkwasser zu trinken. „Unser Fokus liegt darauf, dass in der ‚Klagenfurter Wasserschule‘ ausschließlich Wasser getrunken wird und die Eltern keine Getränke mehr mitgeben müssen“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz. „Das Wassertrinken in Schulen und auch zu Hause ist eine effektive und nachhaltige Maßnahme der Gesundheitsförderung und Prävention. Wasser löscht nicht nur den Durst, sondern sorgt auch für eine gute Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.“, ergänzt Petritz.

Verantwortung spielerisch beibringen

„Die Stadtwerke Klagenfurt sorgen für eine zuverlässige Wasserversorgung in der Landeshauptstadt und liefern frisches und unbehandeltes Trinkwasser an 98 Prozent der Klagenfurter Bevölkerung. In der Unterstützung der Wasserschule sehen wir die Möglichkeit, bereits Kinder im Volksschulalter den verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser spielerisch näherzubringen. Durch die Erneuerung und den Ausbau unseres Wassernetzes, das knapp 900 Kilometer Leitungen umfasst, können wir auch zukünftig unserem Versorgungsauftrag in vollem Umfang gerecht werden“, so Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.