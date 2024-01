Initiative Humanitas: Neuer Verein kämpft für soziale Gerechtigkeit

Die Gemeinschaft von Vorreitern und Visionären setzt sich dafür ein, sozialen Zusammenhalt und Gerechtigkeit zu fördern sowie nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Universitätsprofessor Rudolf Likar betont: „Solidarität und Bildung sind wichtige Bausteine für eine inklusive und lebendige Gesellschaft. Die Initiative Humanitas setzt hier an und strebt nach einer Welt, in der diese Werte fest verankert sind.“

„Innovation und soziale Verantwortung sollen Hand in Hand gehen“

Die Vision des gemeinnützigen Vereines besteht darin, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Mensch, unabhängig von sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Unterschieden, gleiche Chancen auf Bildung, Vernetzung und ein respektvolles Miteinander hat. Um diese Ziele zu erreichen, werden mithilfe von Kooperationen, Partnerschaften und dem Engagement der Vereinsmitglieder maßgeschneiderte und für alle Menschen zugängliche Angebote und Maßnahmen entwickelt, die den zeitgemäßen Bedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen „Gemeinnützige Initiativen sind die Schlüsselkomponenten für ein Gleichgewicht zwischen ökonomischem Wachstum und sozialem Wohlstand. Sie sind der Wegweiser für eine Zukunft, in der Innovation und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen“, so Vorsitzende der Berg- und Naturwachten Österreichs Michael Hallegger.

Die Wegbereiter des Vereins

Als maßgebliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Fachgebieten haben sich die Gründungsmitglieder der „Initiative Humanitas“ , bestehend aus Rudolf Likar, Ulrich Kogler, Michael Hallegger und andere Mitglieder, zusammengeschlossen, um gemeinsam einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Die Expertise und das Engagement der Gründungsmitglieder bilden sogleich das Fundament für eine neue Initiative, die danach strebt, positive Veränderungen für eine vielfältige und lebenswerte Zukunft zu bewirken.

Auftakt-Veranstaltung: Am 2. Februar, um 18 Uhr findet eine erste, kostenfreie Veranstaltung des neu gegründeten Vereins im PAX-Klagenfurt (Flughafenstraße 16) statt. Kostenfrei und zugänglich für alle Interessierten, bietet diese Podiumsdiskussion unter dem Titel ‚Post-Covid – Eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung‘, Einblicke aus der Medizin, Religion, Bildung, dem Tourismus und den Rechtswissenschaften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 16:42 Uhr aktualisiert