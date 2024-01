Tragödie: Mann beim Gassigehen von Zug erfasst

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 16:48 / ©AdobeStock_262055775

Der Mann dürfte am Vormittag in Krenglbach, Wels-Land, mit seinem Hund gerade Gassi gewesen sein, als es zur Tragödie kam. Mann und Hund wurden von einem Intercity-Express-Zug erfasst. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen. Es ist unklar, warum sich der Mann auf dem Gleis befand. Weitere Ermittlungen dazu laufen. Der Zugverkehr wurde in diesem Bereich für rund zwei Stunden unterbrochen.