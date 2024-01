VSV scharf auf Liga-Doppel gegen Laibach und die Pioneers

Am Freitag geht es für die VSV-Adler zum Karawanken-Derby nach Laibach. Tags darauf gastieren die Vorarlberg Pioneers in der Villacher Stadthalle. Doch wer in der Kabine der Blau-Weißen nach dem Training noch hängende Köpfe wegen der bitteren 3:4-Heimniederlage erwartet hatte, der wird enttäuscht. Alexander Rauchenwald und Co. haben die Niederlage bereits abgehakt, konzentrieren sich bereits voll auf die kommenden Aufgaben. „Die Niederlage war natürlich ein Schock, vor allem weil wir im Schlussdrittel richtig gut gespielt haben und das Match auch beinahe gedreht hätten. Dennoch: Wir arbeiten hart weiter, versuchen gemeinsam auf die Erfolgsspur zurückzufinden. Ich bin mir sicher, dass wir noch belohnt werden, gegen Laibach und Vorarlberg müssen wir jedenfalls punkten“, betont VSV-Headcoach Marcel Rodman.

Duell gegen die Nachbarn aus Slowenien

Das Duell gegen die Nachbarn aus Slowenien verspricht einiges – das zeigt auch die Statistik: In den letzten zehn Duellen gingen die Blau-Weißen sechsmal als Sieger vom Eis. Außerdem sind die Begegnungen fast alles High-Scoring-Games. Das heißt ganz konkret, dass durchschnittlich mehr als sieben Treffer pro Match gefallen sind. Sinnbildlich dafür steht die Play-off-Serie der Saison 2021/22, die der VSV mit 4:3-Siegen gewann und bei der insgesamt 61 Treffer fielen. Aber Achtung: Aktuell bauen die auf Tabellenplatz neun liegenden Slowenen auf ihre Heimstärke. Zudem muss VSV-Headcoach Marcel Rodman für das Match am Freitag verletzungsbedingt auf Marco Richter verzichten. Ansonsten steht ihm aus heutiger Sicht aber der gesamte Kader zur Verfügung.