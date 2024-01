Trotz Abschuss-Freigabe wurde kein Wolf in Kärnten getötet

Die Tierschützer unter der Führung von Martin Balluch, dem Chef des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) sehen eine positive Entwicklung, die auf einigen Aktionen von ihnen fußen. „Wir zeigen alles rigoros an, die Abschussverordnungen sind illegal, jeder Jäger, der einen Wolf tötet, ist ein Wilderer. Dazu kommt, dass beispielsweise in Tirol bereits eine Behörde im Stubaital gegen Landwirte wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die haben wir angezeigt, weil die Schafe ohne Aufsicht im Sommer auf der sogenannten Schafalm ihrem Schicksal überlassen sind und es daher zu Wolfsrissen kam.“

Eine Anzeige erfolgte auch in Kärnten

Mit Hermagor erfolgte in Kärnten ebenfalls eine Anzeige wegen des gleichen Deliktes. Das Ergebnis ist Balluch aber noch unbekannt. „Wir werden das noch klären und wenn nichts passiert, reagieren“, lässt er kämpferisch wissen. Und: „Die Tierschützer sollen bei den nächsten Wahlen der ÖVP eine Antwort auf die Abschussverordnungen von LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) geben“, verlangt ein Mitarbeiter Balluchs. Gespannt sind die Tierschützer auch darauf, ob das Land, während jener Zeit, in welcher Jungwölfe zur Welt kommen, auch weiter weibliche Tiere töten lassen werden.

Jäger halten dagegen

Seitens der Jägerschaft sieht ein Hegeringleiter, der anonym bleiben will, die Sache anders. „Politisch soll man das nicht sehen. Wenn einer glaubt, dass vielleicht mit der FPÖ etwas besser werden würde, der irrt. Die Freiheitlichen sind noch schlimmer, da wäre jeder Wolf tot“, glaubt der Jäger. Die Vermutung Balluchs, die Jäger hätten keine Lust mehr auf Wolfsjagd zu gehen, lässt er nicht gelten. „Im Winter verstecken sich die Wölfe gerne in Stadtnähe, wo sie nicht geschossen werden dürfen. Dazu kommt, dass sie einfach sehr schwierig zu bejagen sind.“ Dank Nachtsichtgeräte und allerlei weiteren elektronischen Gräten wurden heuer immerhin acht, durchwegs Jungwölfe, die noch kein Weidevieh gerissen haben, abgeschossen. „Ja, unerfahrene Jungwölfe wird man dann und wann entnehmen können“, so der Hegeringleiter. Er wieder zitiert den Schweizer Biologen Marcel Züger: „Wenn die Weidebewirtschaftung reduziert werde, gehe auch die Artenvielfalt zurück. Biodiversitätsförderung brauche Beweidung, der Wolf gefährde diese“, warnte Züger in einem Vortrag in der Schweiz. Daher muss der Wolf bejagt werden.

Weitere Anzeigen in Vorbereitung

Martin Balluch und seine Freunde wollen aber auf ihrem „Kärntner Weg“, der sich selbstverständlich von jenem Grubers sehr unterscheidet, festhalten und bereiten bereits weitere Anzeigen gegen die Abschussverordnungen, die von Kärnten ihren Ausgang nahmen und nach und nach in ganz Österreich übernommen wurden, vor. „Wir hoffen, dass der Trick mit den Risikowölfen, die angeblich ständig Menschen gefährden, nicht mehr lange funktionieren wird“, so Balluch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.01.2024 um 17:53 Uhr aktualisiert