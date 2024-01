Schon im Januar: Grazer Diskonter tauscht Christkind gegen Osterhasen

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 18:08 / ©5 Minuten

Die Weihnachtsfeiertage sind gerade erst vorbei und schon herrscht „Deko“- Schichtwechsel bei Tedi. Alles, was mit Christkind und Co. zu tun hat, wird weggepackt und der Osterhase wieder ausgepackt. Bunter Ostereier, Häschen in allen Farben und Formen und Küken-Figuren sorgen für eine Oster-Stimmung im Grazer Diskonter.

Noch über zwei Monate bis Ostern

Etwas früh, wenn man bedenkt, dass vielerorts noch Schnee liegt und das Land in Minusgraden eingehüllt ist. Frühlingshafte Ostern scheinen dabei noch sehr fern. Mehr als zwei Monate dauert es noch, bis der Osterhase die Nester versteckt, bei „Tedi“ kann man sich allerdings jetzt schon dafür eindecken.