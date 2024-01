Junger Österreicher (27) wollte Kilimandscharo besteigen, stirbt davor

Der 27-jährige Oberösterreicher liebte die Berge. Es ist dann nicht weithergeholt, dass auch er als erfahrener, fitter Bergsteiger einen der höchsten Berge der Welt erklimmen wollte. Vergangene Woche wäre es dann so weit gewesen: Der 27-Jährige und zwei Freunde machten sich auf den Weg, um den Kilimandscharo zu besteigen.

Im Krankenhaus verstorben

Die Spitze des höchsten Berges Afrikas erreichte der Österreicher aber nie. Meter für Meter ging es ihm schlechter. Am Ende musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er Tage später verstarb. Das Außenministerium bestätigte den Tod des jungen Mannes gegenüber der Krone.

Diagnose: Höhenkrankheit

Der erfahrene Bergsteiger war bei seinem Aufstieg auf den Kilimandscharo an der Höhenkrankheit erkrankt, diese dürfte am Ende auch zu seinem Tod geführt haben. Die Höhenkrankheit wird durch die verminderte Sauerstoffversorgung in großen Höhenlagen verursacht. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitverlust, Erregbarkeit und in schwereren Fällen Atemnot, Verwirrtheit und sogar Koma. In Extremfällen führt die Höhenkrankheit zum Tod.