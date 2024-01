Kalenderaktion soll Kindern Verkehrssicherheit nÃ¤herbringen

„Verkehrssicherheit ist ein Thema, das uns alle betrifft“, weiß Ferlachs Stadtrat Dominic Keuschnig (FPÖ) und hat aus diesem Grund eine besondere Aktions ins Leben gerufen. Ein Kalender soll den jüngsten Verkehrsteilnehmer künftig die Grundlagen der Verkehrssicherheit näherbringen: „Es gibt jeden Monat einen Verkehrssicherheitstipp vom Reflektorbärli ‚Bruno‘. Dieser Bär wurde bereits in den letzten Jahren von mir für die Schultaschen an alle Schüler ausgeteilt, um gerade in der Dämmerungszeit besser gesehen zu werden. Er wird auch in Zukunft weiterhin verteilt werden“, betont Keuschnig.

Appell an Eltern und Lehrkräfte

Jedes Klassenzimmer in Ferlachs Volksschulen wird zudem mit dem Verkehrssicherheitskalender ausgestattet. „Ich appelliere an dieser Stelle auch an alle Lehrer sowie an alle Eltern das Bewusstsein der Kinder zu schärfen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass unsere Straßen sicherer werden und die Kinder ohne Sorgen ihre Umgebung erkunden können“, so Keuschnig abschließend.