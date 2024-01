Noch immer kein KV-Abschluss: IT-Branche kündigt Streik an

Am 24. Jänner

So viele Kollektivvertrag-Verhandlungen wurden bereits abgeschlossen – 5 Minuten berichtete. In der IT-Branche lässt ein Abschluss aber auf sich warten. Auch die fünfte Verhandlungsrunde am 15. Dezember 2023 hat zu keinem Ergebnis geführt. Das Angebot der Arbeitgeber: Die Mindestgehälter, Zulagen und Lehrlingseinkommen sollen um 6,25 % erhöht werden. Gefordert wird allerdings eine Erhöhung von 9,75 %.

Gewerkschaft macht Druck

Jetzt wird vonseiten der Arbeitnehmer und der Gewerkschaft Druck gemacht. Am 15. Jänner findet nämlich die nächste KV-Verhandlung statt. Wenn es auch hier zu keinem Abschluss kommt, dann wird gestreikt. „Heute haben sich die Betriebsräte der IT-Branche aus ganz Österreich getroffen. Gemeinsam haben sie festgelegt, dass wir – wenn die Verhandlungen mit den Arbeitgebern am 15. Jänner erneut scheitern sollten – am 24. Jänner auf die Straße gehen und für eine faire Gehaltserhöhung demonstrieren werden“, informiert die Gewerkschaft GPA.