Bei bester Gesundheit: Spittaler feiert 100. Geburtstag

„Jetzt fängt es wieder bei null an“, scherzt der rüstige Spittaler Johann Traar, der aus seinen 100 Lebensjahren sehr viel zu erzählen hat. In Weißbriach ist er als einziger Sohn und ältestes von sechs Kindern geboren und aufgewachsen. Während seiner Ausbildung beim Staatsgewerbe in Klagenfurt verpflichtete er sich zu einem Praktikum in Berlin. Dort wurde er 1942 mit nur 18 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen und direkt vor Moskau stationiert. Er verbrachte zwei Jahre in Russland und ein Jahr in Kriegsgefangenschaft.

Zwei Kinder, fünf Enkel und sechs Urenkel

Traar lebt seit mittlerweile fast 80 Jahren in Spittal. Mit seiner bereits verstorbenen Frau hat er zwei Kinder, fünf Enkelkinder und sechs Urenkel. Bis zu seiner Pensionierung war er Leiter des Fernmeldebetriebes für den gesamten Bezirk Spittal. Der Jubilar geht immer noch gerne spazieren und fuhr bis vor wenigen Jahren noch Fahrrad. Früher unternahm er auch einige Weltreisen mit seiner Frau.