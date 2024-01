Zweifacher Mord: 29-Jähriger tötete Freundin und baute dann Unfall

Ein 29-jähriger Oberösterreicher muss sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen Mordes verantworten. Der Mann soll im April des Vorjahres zuerst seine Lebensgefährtin in Graz getötet haben und danach in suizidaler Absicht – so die Anklage – gegen den Pkw eines Unbeteiligten gefahren sein. Dieser kam bei dem Unfall ums Leben. Der Unfallverursacher überlebte nur knapp und lag längere Zeit im Koma. Bisher war der Beschuldigte teilweise geständig.

Frau war Domina in Laufhaus

Der Oberösterreicher hatte die Frau Anfang 2023 als Domina in einem Laufhaus kennengelernt und zu ihr dann auch eine private Beziehung aufgebaut. Die beiden wohnten zusammen und hatten ein seinen Neigungen entsprechendes Verhältnis, in dem sie der bestimmende Teil war.

Psychische Störung

Doch der 29-Jährige wurde offenbar zunehmend eifersüchtig auf andere Männer, mit denen seine Freundin telefonierte oder chattete. Er litt außerdem unter psychischen Störungen und Panikattacken.

Mehrfach auf Frau eingestochen

Als es zum Streit kam, weil sie seiner Meinung nach nicht genug auf seine Bedürfnisse einging, eskalierte die Situation. Er soll mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Anschließend setzte er sich in sein Auto und krachte nach kurzer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit gegen einen entgegenkommenden Pkw.

Prozess startet

Der Prozess ist für einen Tag, eben dem Freitag, 12. Jänner, anberaumt. Ein Urteil der Geschworenen wird für den Abend erwartet. (APA 11.1.2024)