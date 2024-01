Trotz Sonne: Bibber-Kälte bleibt uns auch am Freitag erhalten

Das sonnige und trockene Wetter findet auch am Freitag seine Fortsetzung. Lediglich in der nördlichen Obersteiermark wird es wolkig und zeitweise kann es unergiebig schneien. „Der Wind frischt aus nördlichen Richtungen spürbar auf, vor allem in der Höhe wird es deutlich kälter“, weiß die GeoSphere Austria. Die Kälte hält also weiter an: Mehr als plus 3 Grad Maximum gehen sich nicht aus.