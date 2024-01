Zwei EinbrÃ¼che innerhalb kÃ¼rzester Zeit

Veröffentlicht am 11. Januar 2024, 22:05 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Gleich zwei Einbrüche wurden zwischen dem 10. und 11. Jänner 2024 bei Kärntner Polizeiinspektionen angezeigt. So verschafften sich bisher unbekannte Täter unter anderem gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal. „Die Eingangstüre wurde aufgezwängt“, heißt es seitens der Polizei. In der Folge wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Zweiter Einbruch in Villach

Auch in Villach verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus. „Schmuck und andere Wertgegenstände wurden gestohlen“, berichten die Beamten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Spurensicherung wurde durch das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach durchgeführt. Weitere Ermittlungen laufen.