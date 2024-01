Auf frischer Tat ertappt: Dieb schlug Ladendetektiv mit Faust ins Gesicht

Gegen 15.50 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv drei junge Männer, die sich in einem Bekleidungsgeschäft in Seiersberg auffällig verhielten. Einer der Männer steckte mehrere Kleidungsstücke in seine Jacke und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Als der 49-jährige Ladendetektiv den Verdächtigen anhalten wollte, versetzte ihm der 20-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der Detektiv unbestimmten Grades verletzt wurde. Alle drei Personen flüchteten in unbekannte Richtung.

Täter wurden gefasst

Die verständigten Polizeistreifen nahmen sofort eine Fahndung nach den drei Personen auf und konnten diese aufgrund einer genauen Personsbeschreibung noch im Nahebereich des Einkaufszentrums anhalten. Die gestohlene Ware wurde sichergestellt. Der amtsbekannte 20-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die beiden mutmaßlichen Mittäter (17 und 19 Jahre alt aus Graz, ebenfalls amtsbekannt) werden auf freiem Fuß angezeigt.