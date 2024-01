Dritte „Denns BioMarkt“-Filiale in Graz eröffnet

Auch im neuen Markt in Graz werden die Denns Kunden große Biovielfalt einkaufen können. Mit über 6.000 Artikeln bietet der Denns BioMarkt eine Vielfalt an täglich frischem Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukten, Käsespezialitäten, Wein, Fleisch und Fisch in Bio-Qualität sowie Produkte für die vegane, gluten- und laktosefreie Lebensweise. Neben der großen Auswahl an Bio-Lebensmitteln findet man zudem Naturkosmetikprodukte, ökologische Haushaltsprodukte und noch viel mehr.

©Lukas Niedoba

Malerei ziert den Laden

Der Denns BioMarkt in der Eggenberger Allee erstrahlt als erster Markt in Österreich und Deutschland in leuchtendem Grün mit Gemüse- und Obstmalerei verziert. Der Denns BioMarkt bietet mit einer Verkaufsfläche von über 500 m² ein angenehmes und modernes Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Für die Anfahrt mit dem Auto sind zahlreiche Parkplätze vorhanden. Mit der Neueröffnung werden zwölf Arbeitsplätze inklusive zweier Lehrstellen geschaffen.

Highlights am Wochenende

Die großen Eröffnungsfeierlichkeiten finden von 11. bis 13. Jänner 2024 statt. Neben 10 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf erwarten die Kunden zahlreiche weitere Angebote und Gewinnspiele. Regionale Lieferanten präsentieren persönlich ihre Produkte und laden zu Verkostungen ein.