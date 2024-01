„KLUB ROYAL“ bringt frischen Wind in den Dom im Berg

Dass der Dom im Berg mehr kann als nur Herberge für nächtliche Events bis in die frühen Morgenstunden zu sein, soll das Projekt beweisen, welches nun auch viele Musiker auf die Bühne bringen will. In den dunklen Tiefen des Schlossberg wird es künftig mehr Konzerte geben, heißt es von den Grazer Spielstätten.

Quer durch die Bank

„Die exklusive Konzertreihe bietet hochwertige Live-Momente für Fans anspruchsvoller Musik“, so lautet das Motto, unter welchem die neue Eventreihe über die Bühne gehen soll. Ein spektakuläres Symposium aus Ton und Licht soll das Musikerlebnis zusätzlich untermalen. Welche Künstler zieht es in die dunklen Hallen? Ein Mix aus verschiedener Genres, vertreten durch internationale sowie heimische Künstler, erwartet die Besucher.

©Elodie Grethen „Neuschnee“ gibt es am 5. April zu sehen

Im Februar geht es los

„Ganz egal ob Swing, Pop, Blues, Jazz oder Klassik, das Ambisonics „3D“-Soundsystem, die umfangreiche Lichttechnik sowie das einzigartige Ambiente des Dom im Berg verwandelt jeden Ton in ein mitreißendes Musik-Erlebnis“, so präsentieren die Grazer Spielstätten bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einen nun bald im Dom im Berg erwarten wird. Den Auftakt dafür gibt es am 3. Februar mit Dhafer Youssef & Radio.String.Quartet. Nähere Infos und weitere Konzerttermine findest du hier.

©Stephan Doleschal „BartolomeyBittmann“ werden am 23. Mai die Dom-im-Berg-Bühne bespielen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 08:25 Uhr aktualisiert