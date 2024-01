Bald gibt es in Graz wieder Alpakas zu sehen

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 10:47 / ©5 Minuten

Am letzten Jännerwochenende dreht sich in Graz alles rund um ein beliebtes Tier: das Alpaka. Der Österreichische Alpaka Zuchtverband ist mit der größten Alpakaveranstaltung weltweit in der Grazer Messe zu Gast. Rund 250 Alpakas aus ganz Europa werden dort zu beobachten sein.

Ein Wochenende mit Alpakas

Es wird ein buntes Programm für Groß und Klein geben sowie viele Alpaka-Produkte. Zusätzlich gibt es auch die Gelegenheit, die Tiere hautnah zu erleben und mit ihren spazieren zu gehen. Wissenswertes rund um diese Vierbeiner wird in Vorträgen vermittelt und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Ticktes für Besucher sind um 18,90 Euro erhältlich. Näheres zum Programm findest du hier.