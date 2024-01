Schwer verletzt: 86-Jähriger missachtete Nachrang und krachte in Lkw

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 11:20 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Der 35-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) lenkte gegen 12.30 Uhr sein Fahrzeug auf der Landesstraße 201 in Fahrtrichtung Gleisdorf. Der 86-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr aus bisher ungeklärter Ursache und trotz Nachrangs (Vorrang Geben) vom Mühlteichweg in die L201 ein, sodass es zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Lkw kam. Der 86-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert.