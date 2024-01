Kärnten: So viele Elektroautos wie noch nie neu zugelassen

Mit 2.143 wurden im Vorjahr in Kärnten viele E-Autos wie noch nie neu zugelassen. Auch der Anteil der E-Pkw an den Auto-Neuzulassungen erreichte mit 17,3 Prozent einen neuen Höchstwert, verdeutlicht die Mobilitätsorganisation VCÖ. Innerhalb Kärntens hat der Bezirk Hermagor mit 22 Prozent die Nase vorne. Ebenfalls am Stockerl sind die Bezirke Völkermarkt mit 19,7 Prozent vor dem Bezirk Villach-Land. Höher als im Landesschnitt ist der E-Pkw Anteil bei den Neuwagen zudem in Klagenfurt, Villach und im Bezirk Wolfsberg. Am niedrigsten ist der Anteil im Bezirk Spittal an der Drau mit 13,9 Prozent.

Teils mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge zugelassen

In Österreich haben im Vorjahr die E-Autos erstmals die Diesel-Autos bei den Neuzulassungen überholt, in Kärnten war das in drei Bezirken – St. Veit an der Glan, Villach Land und Völkermarkt – der Fall. „Die Hersteller wissen seit der UN-Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015, dass ein Ausstieg aus Erdöl und damit aus Diesel und Benzin notwendig ist, um die Zunahme der globalen Temperatur bremsen zu können. Deshalb bringen die Hersteller immer mehr Elektro-Automodelle auf den Markt. Damit wird der Anteil der E-Pkw in den nächsten Jahren weiter stark steigen“, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Verursachen weniger CO₂

Laut Umweltbundesamt würden die heimischen E-Autos in ihrer Gesamtbilanz inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung und Energieerzeugung rund 95 Gramm CO₂ pro Personenkilometer verursachen. Werde nur Ökostrom getankt, könne die CO₂-Bilanz sogar auf 59 Gramm verbessert werden. Diesel- und Benzin-Pkw würden in der Gesamtbilanz mit rund 219 Gramm pro Personenkilometer hingegen mehr als doppelt beziehungsweise fast viermal so viel CO₂ verursachen, verdeutlicht der VCÖ.

„Verstärkte Anreize für sparsame Modelle setzen“

„Neben dem niedrigeren CO₂-Ausstoß haben Elektroautos den Vorteil, dass sie beim Fahren keine gesundheitsschädlichen Abgase ausstoßen und aufgrund des effizienteren Elektromotors weniger Energie verbrauchen. Und während Österreich Erdöl teuer importieren muss, kann Österreich dank Sonne, Wind und Wasserkraft den Strom für E-Pkw selber erzeugen“, so Mosshammer weiter. Aber auch bei Elektroautos nehme der CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch mit Größe und Gewicht des Fahrzeugs zu. Der VCÖ warnt davor, Fehler, die bei den Diesel-Pkw gemacht wurden, bei den Elektroautos zu wiederholen. Deshalb brauche es EU-weit Anreize für die Herstellung von sparsamen Modellen.