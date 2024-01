Nach 100 Jahren: „Gasthof Walch“ schließt seine Pforten

1923 wurde der Kirchenwirt in Wildon gegründet. Der Betrieb war über hundert Jahre lang Treffpunkt für Jung und Alt und lud zu Speis und Trank in die Gaststätte ein. Nun aber verkündete der Gasthof das Aus: „Mit einem wehmütigen, aber auch dankbaren Herzen möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Nach vielen Jahren voller Freude, Lachen und kulinarischen Genüssen schließen wir unser Restaurant, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen“, so hieß es Anfang Jänner.

Nun gilt es Danke zu sagen

Die Betreiber blicken jedoch auf „eine wundervolle Zeit“ zurück: „Die gemeinsamen Momente, festlichen Anlässe und herzlichen Gespräche werden uns stets in Erinnerung bleiben.“ Sie bedanken sich für die Treue, die Unterstützung und die schönen Erlebnisse bei ihren Gästen. „Wir schließen dieses Kapitel mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber wir freuen uns auch auf die kommenden Abenteuer des Ruhestands“, so verabschieden sich die Wirte in die Pension.