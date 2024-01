Sensationell: Conny Hütter siegt bei Super-G in Zauchensee

Was für ein Rennen! Die Steirerin Cornelia Hütter gewinnt den Super-G am heutigen Freitag, dem 12. Jänner, in Zauchensee, vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,09 Sek) und der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,21 Sek). Seit Jahren kann der ÖSV in Österreich keinen Heimsieg einheimsen. Diese Heim-Durststrecke hat Conny Hütter heute beendet.

Glanzleistung der Österreicherinnen

Neben Conny Hütter schafften es noch drei weitere ÖSV-Sportlerinnen in die Top 10. Ariane Rädler ist auf Platz 6, gefolgt von Mirjam Puchner und Stephanie Venier.

Kärntnerin verletzt

Für die Kärntnerin Nadine Fest endete das Rennen tragisch: Sie stürzte schwer und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Sie soll sich schwer an Schulter und Bein verletzt haben – mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 13:35 Uhr aktualisiert