AHA! Faschingsgilde Landskron will auch heuer fÃ¼r viele Lacher sorgen

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 14:47 / ©Faschingsgilde Landskron

Seit Wochen arbeiten die Mitglieder der Faschingsilde Landskron am Programm, welches in gewohnter Weise aus Sprechstücken, Tanz- und Gesangsnummern und der einen und anderen Überraschung besteht. „Unser Ziel“, so Obmann Peter Wetzlinger, „dem Publikum ein Lächeln, viele Lacher und vier unbeschwerte Stunden zu bieten.“

©Faschingsgilde Landskron Die Mitglieder der Faschingsilde Landskron.

Gilde feiert 25-Jahr-Jubiläum

Dabei feiert die Gilde heuer – wie berichtet – ihr 25-Jahr-Jubiläum. Ohne ein einziges Mitglied wurde sie im Mai 1999 von Herbert Frank gegründet.“ Er löste damals ein Versprechen ein, für die Landskroner Bürger etwas zu veranstalten“, weiß Wetzlinger. Im Jahr 2000 gab es die ersten Sitzungen. 2014 übernahm Josef Messner – ein Mitglied der ersten Stunde – als Obmann die Gilde. Auf ihn folgte 2016 Werner Rauter, der legendäre und über die Grenzen des Landes bekannt Viertelputzer von Landskron. „Seit dem 2019 darf ich mit einem großartigen Team die Geschicke der FAGI als Obmann leiten“, so Wetzlinger weiter. Mit weiteren Zahlen woll er aber nicht langweilen. Stattdessen lädt er zu den Sitzungen am 20. und 27. Januar sowie am 2. und 3. Februar 2024 ein. Los geht es jeweils um 20 Uhr. „Wir freuen uns auf euren Besuch!“