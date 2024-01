Fußgängerin (37) beim Ausparken umgefahren

Beim Rückwärtsausparken übersah ein 66-jähriger Klagenfurter am Freitagvormittag eine 37-jährige Villacherin am Parkplatz eines Geschäftes in Klagenfurt. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau wurde in der Folge zu Boden gestoßen und verletzt. Die Rettung brachte sie ins UKH Klagenfurt.