Zehn Teams kicken um Wintercup-Wanderpokal

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 16:25 / ©StadtKommunikation/Pessentheiner

Das traditionelle Vorbereitungsturnier der Klagenfurter Fußballvereine wird heuer wieder im ASK Sportzentrum Fischl/St. Peter ausgetragen. Für die Teams ist es wichtig, im Hinblick auf die beginnende Meisterschaft Testspiele kostengünstig zu bestreiten. Dafür stellt die Stadt mit dem Sportamt als Veranstalter gerne die Infrastruktur zur Verfügung. Auch der Zusammenhalt unter den Vereinen soll gefördert werden.

Gespielt wird immer samstags

Das erste Spiel steigt am 20. Jänner, der Finaltag ist am 2. März. Gespielt wird immer samstags auf Kunstrasen zu einer Spielzeit von 2×45 Minuten. „Der schon traditionelle Klagenfurter Wintercup unterstützt unsere Fußballvereine bei der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft. Mir ist es wichtig, dass dabei Werte wie Fairplay und gegenseitiger Respekt gefördert werden und sich die Sportler vereinsübergreifend unterstützen“, betont Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Ausgespielt wird der „Wanderpokal von Klagenfurt Sport“, welchen im letzten Jahr die Spieler von Austria Klagenfurt in die Höhe stemmen durften.