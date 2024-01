Schwierige Zeiten nach Kindergartenschließung: Leiterin bittet um Hilfe

Sehr geehrte Verantwortliche für den Bereich Kinderbildung und Betreuung im Land Steiermark und der Stadt Graz!

Wie bereits am Mittwochabend, 10.01.2024, in sämtlichen Medien bekanntgegeben wurde, kommt es mit Ende des Betreuungsjahres 2024 zu einer weiteren Kindergartenschließung.

Der Schock bei allen Betroffen sitzt noch tief. Mit Ende dieses Betreuungsjahres verlieren vierunddreißig Kinder ihren sichergeglaubten Kindergartenplatz. In der derzeitigen Lage von bereits geringen Kindergartenplätzen stellt dieser Umstand die Eltern vor die schwierige Aufgabe, für September eine neue geeignete Einrichtung für ihre Kinder zu finden, in der sie die nötige Aufmerksamkeit und Erziehungsarbeit erhalten, die sie verdienen.

Allerdings sind nicht nur die Kinder und ihre Eltern von dieser Situation betroffen. Auch das bestehende sechsköpfige Team aus 3 Pädagoginnen (eine davon frühe Sprachförderin) und 3 Betreuerinnen, muss sich mit Ende dieses Betreuungsjahres um eine neue Anstellung kümmern. Mein Team arbeitet seit Jahren eng zusammen und hat sich dabei enorm weiterentwickelt. Durch den Einsatz von Herzblut und Engagement konnten wir einen starken Teamgeist entwickeln und möchten dieses Miteinander unbedingt weiterführen.

Mein Team ist fleißig, kommunikativ, offenherzig, und stets bemüht unseren Kindergartenkindern das bestmögliche Umfeld zu schaffen, dass sie in ihrer frühkindlichen Erziehung benötigen. Dabei sind wir in unserem Alltag mit denselben Problemen konfrontiert, die alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur zu gut kennen, aber auch spezifischen Hindernissen, die der elementarpädagogische Bereich nun einmal mit sich bringt. Diese Hürden haben uns als Team allerdings eng zusammengeschweißt und unser Vertrauen ineinander so gestärkt, dass wir uns immer aufeinander verlassen können. Als Teamleiterin bin ich sehr stolz, was wir auf einer täglichen Basis gemeinsam leisten, und möchte alles Mögliche dafür tun, dass dieses großartige Team nicht auseinanderbricht.

Daher appelliere ich nun an sämtliche Trägerorganisationen, die für den Bereich der Elementarpädagogik in der Steiermark und dem Raum Graz verantwortlich sind, sowie all jene Privatpersonen, denen der Bereich Kinderbildung und Betreuung am Herzen liegt: Ich bitte Sie sich bei mir zu melden und mich dabei zu unterstützen, für mein Team eine neue Arbeitsstelle zu finden. Uns war immer klar: Gemeinsam können wir alles schaffen, denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg! Daher sind wir davon überzeugt, dass wir in einer neuen Einrichtung unseren Weg weiterführen und einen signifikanten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten können. Wir möchten uns auch weiterhin mit voller Motivation und riesigem Elan um die uns anvertrauten Kinder kümmern!

Es ist mir ein Anliegen, dies bei Ihnen, an wichtiger und richtiger Stelle, zu positionieren, um alles in meiner Machtstehende für mein Team und mich getan zu haben.

Lena Kulmer

Elementarpädagogin und Leitung