Mann dreht wegen kaputtem Bankomat durch: „Ich werde die Bank sprengen“

Der 25-Jährige wollte gegen 20.45 Uhr in einem Bankfoyer in Wien Leopoldstadt Geld abheben. Das Problem: Bankomat dürfte technische Probleme gehabt haben. Das ärgerte den Mann so sehr, dass er zum Notruftelefon im Foyer griff und anstatt den Mitarbeiter der Notrufzentrale des Bankinstitutes höflich um Hilfe zu bitten, drehte er durch. Mit wüsten Beschimpfungen entgegnete er den Bank-Mitarbeiter. Am Ende drohte der 25-Jährige sogar damit, die Filiale zu sprengen. Der Mitarbeiter der Notrufzentrale verständigte daraufhin die Polizei.

Polizei rückte an

„Beamten des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt und der Bereitschaftseinheit konnten den Tatverdächtigen noch im Foyer antreffen. Dieser wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts der schweren Nötigung vorläufig festgenommen“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Bei der Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige geständig, seine Aussage bereue er, heißt es. Er wird von der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.