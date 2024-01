Polizei lässt vier Kärntner Cannabis-Dealer hochgehen

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 18:08 / ©Fotolia openrangestock 85696175

Zwischen dem April 2023 und Jänner 2024 führten Suchtgiftermittler des Landesrkiminalamtes Kärnten gemeinsam mit Suchtgiftermittlern der Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt und des Bezirkspolizeikommandos Feldkirchen intensive Ermittlungen gegen mehrere Personen durch. Gegen sie bestand der Verdacht eines Verbrechens nach dem Suchtmittelgesetz.

Drei Festnahmen im Bezirk Feldkirchen

„Im Zuge dieser Ermittlungen wurden am 9. Jänner 2024 im Fahrzeug eines 23-jährigen Mannes aus dem Bezirk Feldkirchen zirka drei Kilo Cannabiskraut während einer Verkehrskontrolle in Feldkirchen sichergestellt“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. In der Nähe seiner Wohnadresse wurden zudem eine 21-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt festgenommen. „Gegen beide Personen bestand bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Handels mit Suchtmitteln“, teilen die Beamten des Weiteren mit.

Cannabis und Heroin sichergestellt

Zudem wurden an der Wohnadresse Bongs, Baggies, ein Vakuumiergerät und über ein Kilo Cannabiskraut sichergestellt, ebenso wie eine geringe Menge Cannabisharz und zirka fünf Gramm Kokain. „Bei der gerichtlich bewilligten und von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung der beiden 21-jährigen Verdächtigen wurden außerdem fünf Gramm Heroin gefunden“, so die Polizisten.

Drogenlieferant in Villach

Weiters mittelten Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Villach den Suchtgiftlieferanten des 23-Jährigen aus. Es handelt sich um einen 23-jährigen Villacher, der am 11. Jänner 2024 in seiner Wohnung im Stadtgebiet von Villach von Beamten des EKO Cobra festgenommen wurde. Alle angeführten Personen stehen im Verdacht, mit Cannabiskraut gehandelt und es weiterverkauft zu haben. Die vier Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.