KÃ¤rntner Feuerwehrmann stÃ¼rzte bei Ãœbung ab

Eine dramatische Wendung nahm eine Feuerwehrübung in St. Veit an der Glan. Ersten Informationen zufolge ist ein Floriani mehrere Meter tief abgestürzt. Dies bestätigte das Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit an der Glan gegenüber der Kleinen Zeitung. Der Feuerwehrmann wurde in der Folge mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Nähere Informationen folgen.