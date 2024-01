Traktor ging mitten im Wald in Flammen auf

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 19:03 / ©FF Steinberg

Als die Florianis am Einsatzort ankamen, stand der Traktor bereits in Vollbrand. Sofort starteten die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten. Schaumrohr und schwerer Atemschutz wurden eingesetzt. „Ebenfalls wurde das TLF der Freiwilligen Feuerwehr Krottendorf zur Sicherheit nachalarmiert, damit gegebenenfalls genug Löschwasser zur Verfügung steht“, so die FF Steinberg. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und somit ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden.