Schwer verletzt: 46-Jähriger klemmte Finger in Seilwinde ein

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in einem Waldstück in Baierdorf-Umgebung. Der Mann dürfte aus eigenem Verschulden nach einem Bedienungsfehler mit dem rechten Zeigefinger in eine Seilwinde geraten sein. Der 46-Jährige aus dem Bezirk Weiz wurde nach der Erstversorgung vor Ort vorerst in das LKH Weiz und von dort in das LKH Graz eingeliefert.