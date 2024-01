Klagenfurts neuer „Textilretter“: Die „Nähambulanz“ eröffnet bald

Sei es als Änderungsschneiderei, Wäscherei oder auch als Bügel-Service: Die „Nähambulanz“ in der Klagenfurter Bahnhofstraße bietet vieles für die Pflege von geliebten Kleidungsstücken. Betreiber Abdalbaki Ismaeil hatte schon in seiner Heimat in Syrien eine Schneiderei und verwirklicht nun auch in Klagenfurt seinen Traum der Selbstständigkeit. Am Montag, dem 15. Jänner, öffnet die „Nähambulanz“ in der Bahnhofstraße 26 dann offiziell ihre Türen. Ismaeil wird seine Kunden Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr betreuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 20:46 Uhr aktualisiert