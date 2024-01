VSV-Adler siegen im Karawanken-Derby in Laibach

In der Hala Tivoli in der slowenischen Hauptstadt Laibach trafen die VSV-Adler am Freitagabend, um 19.15 Uhr, auf den HK SZ Olimpija. Doch zunächst gelang es keiner der beiden Mannschaften einen Führungstreffer zu erzielen. Der erste Spielabschnitt verging torlos. Erst in der 29. Minute holten die grünen Drachen schließlich zum Schlag aus und Maris Bicevskis bugsierte den Puck in die Maschen der Villacher. Erschüttert sahen die Adler dann dabei zu, wie Laibach ein weiteres Mal zum Tor steuerte und kurz vor Ende des zweiten Drittels ein 2:0 herausholte.

VSV erwacht

Doch nach der letzten Pause schienen die Blau-Weißen plötzlich aus ihrem Winterschlaf erwacht zu sein. In der 42. Minute erhöhte Benjamin Lanzinger den Spielstand auf 2:1 und die Adler kämpften weiter! Die Kärntner Fans brachen in Jubel aus, als dank Dylan MacPherson in der 51. Minute schließlich der Ausgleich fiel und mit dieser Stärkung im Rücken konnten die Adler das Match kurz vor Schluss noch drehen. John Hughes pfefferte den Puck direkt in die Maschen der Slowenen und erzielte damit das 3:2 für die Villacher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 21:25 Uhr aktualisiert