Sonniger Samstag steht den Steirern bevor

„Anhaltender Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag in der Steiermark für viel Sonnenschein, nur ganz im Norden tauchen nachmittags ein paar Wolken am Himmel auf“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Die Maximalwerte bewegen sich zwischen minus 2 und plus 4 Grad.