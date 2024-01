Was vom Wetter am Samstag zu erwarten ist

Regionale Frühnebelfelder lösen sich voraussichtlich im Laufe des Vormittags auf, dann strahlt am Samstag in ganz Kärnten die Sonne vom Himmel. Dazu warten Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad auf uns. Mit einer Ausnahme: „Bei leicht föhnigem Nordwestwind kann es in der Tauernregion auch bis zu plus 5 Grad haben“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria abschließend.