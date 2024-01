Wolkenlos und sonnig: Das Wetter am Samstag kann sich sehen lassen

„Ein paar Nebel- und Hochnebelfelder halten sich zunächst noch. Sie sind vor allem an der Alpennordseite sowie im Südosten des Landes länger anzutreffen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Aber: Davon abgesehen ist es sonnig und gebietsweise sogar wolkenlos. „Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig und vor allem in Niederösterreich oft auch lebhaft aus westlichen Richtungen“, heißt es weiter in der Prognose. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus 2 und plus 4 Grad.