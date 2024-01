KAC feiert Sieg gegen Pioneers Vorarlberg

Es war Spannung pur! In seinem einzigen Heimspiel in der laufenden Woche empfing der EC-KAC am Freitagabend die Pioneers Vorarlberg am Freitagabend in der Heidi Horten-Arena. Bereits wenige Sekunden nach zum Anpfiff fielen die ersten Treffer des Abends. Zunächst bugsierte KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund die Scheibe ins Netz der Vorarlberger. Diese konterten ihrerseits mit einem Ausgleich des Spielstands. Ein Dorn im Auge der Klagenfurter, die schon in der 8. Minute zu einem weiteren Tor ausholten. Diesmal pfefferte Lukas Haudum den Puck in die Maschen. Doch erneut gelang den Pioneers der Ausgleich. Die Nerven der Fans waren zum Zerreißen gespannt. Kurz vor dem Drittelende knallte schließlich Rotjacken-Stürmer Johannes Bischofberger das 3:2 ins gegnerische Tor.

Regelrechter Torregen

Auch nach der Pause ging es Schlag auf Schlag weiter. Erneut traf Haudum, wodurch die Rotjacken erstmals deutlich in Vorsprung gingen. Doch beinahe machte ihnen Luka Maver mit einem Gegentreffer einen Strich durch die Rechnung. Dies konnten Matt Fraser und Nick Petersen jedoch gekonnt mit zwei weiteren Toren für den KAC verhindern. Jedoch gaben auch die Vorarlberger weiter Gas und letztlich erhöhte Clayton Kirichenko den Spielstand auf 4:6.

Deutlicher Vorsprung für KAC

Doch auch im letzten Drittel ließen die Rotjacken nicht locker und jagten die Zahlen weiter nach oben. Wieder war es Petersen, der in der 41. Minute ins Netz der Vorarlberg traf. Ein Gegenschlag ließ jedoch nicht lange auf sich warten und auch Guus van Nes und Joonas Oden schossen den Puck zwei weitere Male in die Maschen der Rotjacken und erhöhten damit auf 5:8. Jedoch gelingt es ihnen nicht mehr, das Match zu drehen und die Klagenfurter durften sich über einen eindeutigen Sieg freuen!