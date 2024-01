Elf Kellerabteile in Wolfsberg aufgebrochen

Veröffentlicht am 12. Januar 2024, 21:48 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Innerhalb einer halben Stunde brachen bislang unbekannte Täter insgesamt elf Kellerabteile zweier nebeneinanderliegenden Mehrparteienwohnhäuser in Wolfsberg auf. In der Folge wurden E-Bikes, E-Scooter sowie verschiedene Werkzeuge gestohlen. „Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln in dem Fall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 21:51 Uhr aktualisiert