Toller Erfolg: „Kärntens Lehrlinge sind Spitze!“

Die Bilanz des zweiten Halbjahres 2023 der Kärntner Lehrlinge kann sich mehr als sehen lassen. Von Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl wurden sie gestern, Donnerstag, bei einem Empfang im Spiegelsaal der Landesregierung mit Urkunden ausgezeichnet.

„Viele Initiativen zeigen Früchte“

Schaunig sagte stolz, dass der Lehrbereich eines ihrer schönsten Referate sei. „Die Lehrlinge mit ihrem großen Engagement sind Mutmacher und die Lehre selbst ist beste Grundlage für den beruflichen Start“, betonte sie. In Kärnten würden die vielen Initiativen Früchte tragen, so die Referentin weiter. Sie nannte unter anderem die Lehrwerkstätten, die überbetriebliche Ausbildung, die Lehre mit Matura, die Lehre nach der Matura, die Lehre mit Studium oder die Initiative der „Berufsspionage“. Überhaupt habe sich die Situation stark geändert: „Früher kamen junge Menschen und ihre Eltern zu mir und baten um Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle. Heute kommen die Unternehmen und sagen, dass sie Lehrlinge suchen.“ Schaunig richtete sich an die jungen Leute mit: „Nach der Lehre steht euch alles offen, ihr könnt auch studieren oder selbst ein Unternehmen gründen.“

Viele Chancen durch eine Lehre

Auch Präsident Mandl hob die vielen Chancen durch eine Lehre hervor. „Für Menschen, die wollen, ist es eine goldene Zeit“, sagte er. An die Lehrlinge appellierte er, ihr Feuer und ihren Spirit weiterzugeben. 50 Prozent der Lehrlinge, die den Meister machen, würden dann auch den Weg in die Selbständigkeit finden, so der Präsident weiter. Im Gleichschritt mit Land und Unternehmen sei viel in den Lehrlingsbereich investiert worden, was sich in steigenden Lehrlingszahlen widerspiegele. Geschäftsführer Christof Doboczky stellte im Rahmen der Lehrlings-Ehrungen die Talenteakademie der Wirtschaftskammer näher vor. Moderiert wurde die Veranstaltung von Marco Ventre, für die musikalische Umrahmung sorgten Matthias Ortner und Stephan Heiner. Anwesend waren auch mehrere Vertreterinnen und Vertretern der Berufsschulen, Lehrbetriebe und Sparten.

©LPD Kärnten/Bauer | „Empfang der besten Lehrlinge Kärntens“ mit LHStv.in Gaby Schaunig, Johanna Stabentheiner und WKK Präsident Jürgen Mandl ©LPD Kärnten/Bauer | „Empfang der besten Lehrlinge Kärntens“ mit LHStv.in Gaby Schaunig, WKK Präsident Jürgen Mandl und Lehrlinge FLEX im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung. ©LPD Kärnten/Bauer | „Empfang der besten Lehrlinge Kärntens“ mit LHStv.in Gaby Schaunig, Bettina Veratschnig und WKK Präsident Jürgen Mandl

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.01.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert