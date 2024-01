Nach Verletzungspause: Michael Raffl begibt sich wieder aufs Eis

Aufgrund einer schweren Meniskusverletzung fiel der 35-jährige Kärntner wochenlang aus. Beim ersten Ligaspiel für Lausanne musste der Kärntner leider schon verletzungsbedingt. Nun konnte er am Freitagabend sein Comeback in der Schweiz, feiern.

Seit 2022 in der Schweiz

Seit August 2022 steht Michael Raffl beim Lausanne HC, Schweizer National League (NL), unter Vertrag. Zuvor verbrachte der linke Flügelstürmer knapp acht Jahre in der Organisation der Philadelphia Flyers, für die er über 500 NHL-Partien bestritt, und lief kurzzeitig für die Washington Capitals und Dallas Stars in der National Hockey League (NHL) auf.

Raffl beim VSV

Michael Raffl ist der Sohn des ehemaligen VSV-Spielers Peter Raffl. Wie sein älterer Bruder Thomas Raffl spielte er schon als Jugendlicher für den EC VSV. Mit 17 Jahren gab Raffl in der Saison 2005/06 sein Debüt in der Kampfmannschaft in der Österreichischen Eishockey-Liga, ein Jahr später war er Stammspieler. In seinen sechs Bundesliga-Spielzeiten beim EC VSV konnte er seine Punkteausbeute kontinuierlich steigern, insgesamt erzielte er bis 2011 in 260 Spielen 146 Scorerpunkte, davon 75 Tore, für den EC VSV in der höchsten österreichischen Spielklasse.