Steirische Abfallwirtschaft investiert in umweltfreundliche Flotte

Die steirischen Abfallwirtschaftsverbände Deutsch­lands­berg, Judenburg, Murau und Leoben berücksichtigen die für 2024 ökologische Kriterien in der Auftragsvergabe von öffentlichen Ausschreibungen für die Abfallentsorgung. Zusätzlich sind weitere CO 2 -neutrale Anschaffungen geplant. Durch Ein­satz von alternativen Antrieben spart Saubermacher im Jahr 2024 62.134 Tonnen CO 2 -Äquivalente in 2024 im Vergleich zu Dieselantrieb ein. Das entspricht einer Waldfläche von etwa 118 Quadratkilometern.

Kundenanforderung nachhaltige Abfalllogistik

Ein wesentliches Aus­schrei­bungskriterium war, den Transport der anfallenden Rest- und Sperr­müllmengen emissionsarm durchzuführen, z. B. per E-LKW, Bahn oder anderen alternativen Antriebssystemen. Ebenso wurde die Ab­fall­lo­gistik mit möglichst kurzen Transportwegen von der Umladestelle zur Ver­wer­tungsanlage positiv bewertet. Saubermacher bekennt sich seit Jahr­zehnten zu einer lebenswerten Umwelt und konnte durch einen Mix aus innovativen Antriebssystemen und regionalen Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen die Aufträge zur Verwertung der international ausgeschriebenen Mengen gewinnen. Dabei werden Abfälle von zen­tra­len Sammelstellen in Judenburg, Leoben und Deutschlandsberg per e­lek­trischer Sattelzugmaschine zu weiteren Verwertungspartnern trans­por­tiert. Ein neuer elektrisch betriebener Hakenwagen wird au­ßer­dem vom Saubermacher Standort Kapfenberg aus in Murau Sperr­müll und Rest­müll entsorgen. Die Anschaffung der neuen Fahrzeuge wur­de aus Mit­teln der FFG gefördert. Die Fahrzeuge wurden am Freitag, 12. Jän­ner 2024, feierlich von Mag. Edmund Muhrer, Pfarrer in Feldkirchen bei Graz, gesegnet und mit den besten Wünschen für eine un­fall­freie Fahrt an ihre Fahrer übergeben.

Fuhrpark wird klimaneutral