Traditioneller Neujahrsempfang: Der Blick auf das neue Jahr 2024

Landeshauptmann Christopher Drexler konnte dabei im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang die Leiter der Landesdienststellen, der Bundesbehörden sowie Mitglieder der Konsularischen Korps, aber auch Vertreter des Ehrenamts, von Bildungseinrichtungen, Glaubensgemeinschaften, Kammern und Interessensvertretungen, Medien sowie der politischen Parteien begrüßen.

150 Persönlichkeiten anwesend

Neben den Mitgliedern der Steiermärkischen Landesregierung waren auch die 2. Landtagspräsidentin Gabriele Kolar und der 3. Landtagspräsident Gerald Deutschmann, sowie zahlreiche Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag anwesend. Insgesamt folgten rund 150 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Steiermark der Einladung in die Aula der Alten Universität Graz. Für die musikalische Begleitung während der Veranstaltung sorgte der HIB.art.chor des HIB Liebenau.

Optimismus und Zuversicht

In seiner Ansprache ließ Landeshauptmann Christopher Drexler das vergangene Jahr Revue passieren, skizzierte die internationalen Herausforderungen des vergangenen Jahres und warf zugleich einen Blick auf das neue Jahr 2024: „Wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, kann man feststellen, dass wir in einer außerordentlich herausfordernden Zeit leben. In einer schwierigen Zeit, in der wir auch global betrachtet alles andere als einen Anlass zur Freude haben. Insofern könnte man eigentlich von einer recht trüben Situation und Stimmung berichten. Gerade deshalb möchte ich heute die Zuversicht und den Optimismus in den Mittelpunkt stellen. Es ist kein Platz für Hoffnungslosigkeit und Depression. Wir, die wir heute versammelt sind und in den unterschiedlichsten Bereichen Verantwortungen tragen, sind dazu aufgerufen, in einer herausfordernden Zeit Verantwortung zu übernehmen, Zuversicht zu signalisieren und Optimismus zu versprühen – nicht in einer naiven Leichtigkeit, sondern in tiefer Verantwortung und Anerkennung der Probleme“, appellierte Landeshauptmann Christopher Drexler in seiner Ansprache an die anwesenden Vertreter des öffentlichen Lebens in der Steiermark.