Zwei junge Mädchen verletzte: Auto kracht gegen Tunnelwand

In der Nacht

Zell am See

Veröffentlicht am 13. Januar 2024, 10:58 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Ein 22-jähriger Auto-Lenker war von Saalfelden kommend in Richtung Zell am See unterwegs. Bei dem nordseitigen Tunnelportal der Unterflurtrasse Kirchham kam der Lenker aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte dabei mit der Tunnelwand.

Zwei Mädchen verletzt

Das Fahrzeug wurde dabei wieder auf Fahrbahn zurückgeschleudert und kam nach etwa 100 Meter zum Stillstand. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Auto hat einen Totalschaden

Ein Alkotest mit dem Lenker verlief negativ (0,0 Promille). Durch den Aufprall wurde die Lärmschutzwand des Tunnelportals stark beschädigt, am Auto hingegen entstand ein Totalschaden. Die Unterflurtrasse Kirchham musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden.