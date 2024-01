Eislaufen in Kärnten: Wo ist es derzeit möglich?

Eislaufen ist ein beliebter Wintersport, vor allem in Kärnten gibt es meist viele Möglichkeiten für Kufenflitzer. Allerdings müssen hier die richtigen Temperaturen mitspielen, damit ein See gut durchgefroren ist und er betreten werden darf.

Weißensee ist freigegeben

Gute Neuigkeiten gab es bereits Ende Dezember 2023, hier wurde die Rundbahn am Westteil mit 3,5 km freigegeben. In Preitenegg wurde heute, 13. Jänner, der Eislaufplatz geöffnet. Seit zwei Tagen kann man auch in Bad Bleiberg eislaufen. Bei den Seen sind die meisten allgemein noch gesperrt, aber das Eis wächst und mit Glück kann man sie schon nächstes Wochenende freigeben, schreiben die Eismeister auf deren Homepage. In Villach steht die „Eiszeit“ vor dem Rathaus noch bis Februar für euch bereit. DSG Sele Zell in 9170 Zell-Pfarre bietet euch auch einen Platz zum Kufenflitzen.

©5 Minuen Am Weißensee darf man schon seit Ende Dezember Eislaufen.

Die Seen sind noch nicht freigegeben: Aichwaldsee

Hörzendorfersee

Längsee

Lendkanal

Rauschelesee

Wörthersee

Silbersee

Faaker See Hier kannst du die Freigaben prüfen.

Lebensgefahr!

Dramatische Szenen spielten sich am Dreikönigstag am Dietrichsteiner See im Bezirk Feldkirchen ab. Wie berichtet, ist dort eine Frau in den Morgenstunden ins Eis eingebrochen. Danach richtete sich die Feuerwehr an die Bevölkerung mit der Bitte keine Eisflächen zu betreten, die gesperrt, oder nicht freigegeben wurden. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach am See schrieben in den sozialen Medien: „Wir bitten euch, den Rauschelesee sowie alle Seen und Teiche, die nicht freigegeben sind, nicht zu betreten. Ihr bringt euch und die Einsatzkräfte in Lebensgefahr.“